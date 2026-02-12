В православната традиция 12 февруари е посветен на паметта на Свети Мелетий.Св. Мелетий живял по времето на ересите на Арий и Македоний. Бил избран за епископ на Антиохия и всеотдайно проповядвал Христовата вяра. Еретиците няколко пъти пращали на заточение антиохийския епископ, но св. Мелетий до края на живота си останал верен последовател на християнската вяра.На този ден не бива да се желае зло, да се кълне, да се отказва помощ или да се проявява жестокост към животни. Църквата осъжда мързела, лъжата, алчността, завистта, отмъстителността и отчаянието. Вярващите са призовани към смирение, милосърдие и добри дела.