Епидемиологичната обстановка в страната в началото на декември остава спокойна, а интересът към ваксинацията срещу грип расте. Това коментира доц. Ломир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари."Много по-безопасно влязохме в декември, отколкото влизаме в бюджета,“ коментира с усмивка доц. Ломир Киров, отбелязвайки, че епидемиологичната картина към момента е спокойна.По думите му пред БНТ, няма данни за начало на грипна вълна:"Снощи направих едно бързо епидемиологично проучване с моите колеги. Наистина не може да се каже, че има нито вълна в момента, нито пък начало на някаква епидемия от грип. Няма такива данни“, каза той.Той уточни, че изолираните случаи са редки, а други сезонни вируси се срещат в обичайните за сезона нива. Доц. Киров обясни, че по-топлото време през декември имат положителен ефект върху разпространението на вируси:Той отчете, че значителният ръст във ваксинирането срещу грип също допринася за по-спокойната картина."Ваксинирането срещу грип у нас има един много положителен ръст нагоре, което си оказва своето влияние.“Той коментира и защо не се поръчват повече ваксини:"Грехота е да се поръчват много ваксини, пък вземат, че останат. Те са само за сезона и ако не бъдат употребени – стават излишни.“Доц. Киров коментира и темата за финансовата рамка на НЗОК:"В предишния бюджет не се виждахме – нищо не се спомена за тези, които специализират обща медицина. Надявам се сега плащането да се отнася за абсолютно всички", каза доц. Киров и допълни, че през последните две години интересът към специалността се увеличава:На въпрос дали ще настояват за увеличаване на потребителската такса, той заяви:"Ние сме го предложили и считам, че е обидно да предлагаш през 2–3 месеца едно и също на едни и същи хора. Сега да си вземат бележка и да мислят. Надявам се, че и това ще се случи.“