Инж. Вълчев: Ползите от изграждането на АМ "Рила" ще бъдат повече, отколкото разходите за нейното изграждане
Инж. Вълчев заяви, че се работи усилено за осигуряване на транспортната свързаност по основните транспортни коридори и като пример посочи подготовката на проекта за изграждане на АМ "Рила“, която ще осъществява връзката между магистралите "Хемус“, "Тракия“, "Струма“ и посредством трасето на направлението Гюешево – Дупница и с граничния пункт с Република Северна Македония при Гюешево, е изготвен проект за оценка на въздействието върху пътната безопасност и анализ разходи – ползи. С реализирането на проекта освен, че ще се улесни пътуването по направлението от Гърция към Пловдив, без да се преминава през София, но и ще се облекчи пътуването между София и Пазарджик, тъй като направлението ще може при нужда да се използва и като второ автомагистрално трасе и ще разтовари трафика по АМ "Тракия“ в участъка от София до Пазарджик.
Освен по подготовката на АМ "Рила“, която е по трасето на Коридор № 8, Агенцията работи усилено и за проектната обезпеченост на още един голям инфраструктурен проект – АМ "Черно море“. Подготовката й е на етап изготвянето на оценка за въздействието върху околната среда. Следващата стъпка е изработването на подборен устройствен план и довършване на разработвания идеен проект. Според инж. Вълчев най-голямото предизвикателство при реализирането на този проект ще бъде преминаването през Белославския канал и затова се търсят различни инженерни решения – дали с вантов мост или чрез съоръжение с потактово избутване. Планирано е и модернизиране на връзките с Турция от Бургас към Малко Търново и с Румъния през Варна и Добрич до румънската граница чрез изграждане на скоростни трасета, съобщава АПИ.
Инж. Вълчев запозна участниците във форума и с проектите, които в момента се реализират – проектите за АМ "Русе – Велико Търново“, която се очаква до три ( тук годините по принцип са 4 ) години да бъде готова в участъка от Русе до Бяла. Напредва и строителството на пътя Видин – Ботевград, като се работи и по подготовката на идеен проект за ново скоростно трасе с тунел под "Петрохан“.
