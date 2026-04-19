Президентът Илияна Йотова гласува малко след 11:00 ч. днес в Софийската професионална гимназия "Джон Атанасов“, съобщава ФОКУС.

"Гласувах днес, за да има скоро работещо Народно събрание. Гласувах както за икономическото развитие на България, така и за грижа за най-уязвимите хора. Цялото това безвремие, в което бяхме две години, се отрази най-вече на тях – едва свързват двата края", заяви след процедурата държавният глава.

Машината, с която Йотова гласува имаше лек технически проблем, но въпреки това тя заяви, че има вяра в устройствата и винаги е упражнявала правото си на вот по този начин.