Президентът Илияна Йотова отправи слово към новите депутати преди първото заседание на 52-ото Народно събрание.

"Насоченото внушение за апатия и разруха на доверието не се оправда. Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия. Ангажираност с вяра в собствените сили. Символно е, че 52-рото Народно събрание започва работа в дни, когато отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание. Безсмъртните герои са ярък пример от април 1876 са ярък пример за патриотизъм, който ни напомня, че няма малки и големи народи има единни и разединени", заяви президентът, цитиран от Burgas24.bg.

"Ще бъде трудно, но с общи усилия ще го направим - промените няма да станат с магическа пръчка", подчерта държавният глава.

По думите ѝ вотът на 19 април е бил "избори на надеждата" и добави, че служебният кабинет се е справил с борбата си, насочена срещу купуването на гласове.