С многобройните си роли в театъра, радиото и телевизията, както и с незабравимите образи, които създаде, Слава Рачева донесе радост и вдъхновение на всички нас. Тя даде глас не само на героите си, тя се превърна в гласа на детството на много българи. Това заявява държавният глава Илияна Йотова по повод загубата на легендарната актриса Слава Рачева.В съболезнователен адрес до семейството и близките президентът посочва, че като всеотдаен творец Слава Рачева оставя незаличима следа в българската култура, а зрители и слушатели ще я запомнят с обич и благодарност.Илияна Йотова отбелязва, че десетилетия наред образът на Педя човек-лакът брада, създаден от актрисата, е учил децата на добро, споделяйки най-скъпия си товар от приказки и песни. "А за възрастните топлият глас на Слава Рачева напомняше за детската магия, топлина и спокойствие, които трябва да имат място в сърцето на всеки един от нас“, заявява Илияна Йотова.