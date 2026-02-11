Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
На 12 февруари, четвъртък, от 10.00 часа президентът Илияна Йотова ще приеме на "Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров, когото в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията посочва като кандидат за служебен министър-председател и ще му възложи да състави служебно правителство, се посочва в съобщението.
Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
©
Още по темата
/
МЕЧ на консултации при Йотова: В момента използвате президенстската институция за бъдеща кампания, трябваше да подадете оставка заедно с Радев
10.02
Проф. Антоанета Христова: Андрей Гюров е максимално отдалечен от управляващите и приближен до опозицията
09.02
Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва
08.02
Още от категорията
/
Парламентът хваща на прицел ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без Даниел Митов - той не можел
10:47
Жечо Станков: Удължаването на лиценза на дружествата на "Лукойл" у нас е резултат от последователни действия
10.02
Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 огнестрелни оръжия за един ден на Ивайло Иванов
10.02
България пое нов дълг
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.