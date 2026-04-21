Президентът Илияна Йотова каза пред медии, че възможно още следващата седмица - сряда или четвъртък да бъде свикано Народното събрание. "Чакам решението на ЦИК. Надявам се най-късно до събота да имаме поименният списък на народните представители, което означава в кратки срокове излизането им и в Държавен вестник", обясни президентът и добави, че има готовност да отложи визитата си до Дубровник.

Държавният глава даде висока оценка на настоящия главен секретар на МВР Георги Кандев. "Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да продължи работата си“, добави Йотова.