Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
От своя страна Асен Василев също подчерта важността на провеждането на прозрачни избори. "Трябва да погледнем и към другите тежки задачи към служебното правителство. Една от тях, която има огромен ефект и върху финансите, здравеопазването, образованието, както и на регионалната политика и транспорта", каза председателят на ПП.
"Имаме работещ парламент, но тези закони все още не са внесени от кабинета "Желязков“. Така че, ако те са готови или на какъвто и да е етап на подготовка да се намират - най-вероятно служебният кабинет ще трябва да свиква извънредни заседания и да се изпълнят необходимите реформи", допълни Василев.
Йотова към ПП-ДБ: Трябва да отговорим на очакванията на гражданите, за да върнем доверието в българските институции
© ФОКУС
Още по темата
/
ГЕРБ-СДС предложи на Йотова избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер
12:05
Проф. Вучков: Вместо да усъвършенстваме правилата на вота, изборите се провеждат все по-некачествено
02.02
Божанов: Управляващите опитват да наложат тезата, че изборите не зависят от служебното правителство
02.02
Още от категорията
/
Мистериозно: След всяко разглеждане от ТЕЛК, процентът за трайно намалена работоспособност на мъж намалява
10:27
Бивш посланик на България в Русия: При сделка с "Карлайл" има по-голяма вероятност "Лукойл" да върне обратно активите си
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.