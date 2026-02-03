Сподели close
При предния служебен кабинет нямаше провеждане на честни и прозрачни избори. На първо място трябва да има вътрешен министър, който да противодейства купуването на гласове. На второ място е нужен и силен правосъден министър, който да предложи нов и.ф. главен прокурор. Тъй като именно главният прокурор осигури чадър на купувачите на гласове преди малко повече от година. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на консултациите с държавния глава Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.

От своя страна Асен Василев също подчерта важността на провеждането на прозрачни избори. "Трябва да погледнем и към другите тежки задачи към служебното правителство. Една от тях, която има огромен ефект и върху финансите, здравеопазването, образованието, както и на регионалната политика и транспорта", каза председателят на ПП.

"Имаме работещ парламент, но тези закони все още не са внесени от кабинета "Желязков“. Така че, ако те са готови или на какъвто и да е етап на подготовка да се намират - най-вероятно служебният кабинет ще трябва да свиква извънредни заседания и да се изпълнят необходимите реформи", допълни Василев.