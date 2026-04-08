По-късно днес от 12:00 ч., държавният глава Илияна Йотова ще приеме на "Дондуков" 2 представители на институциите, чиято задача е гарантирането на честни избори на 19 април.

В срещата ще участват членове на ЦИК, служебният министър на електронното управление Георги Шарков, служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев и изпълнителният директор на "Информационно обслужване“ Ивайло Филипов.

От друга страна продължават полицейските операции в цялата страна, насочени срещу купуването на гласове.