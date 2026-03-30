Илияна Йотова на среща на "Дондуков" 2 с ръководствата на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите. От контролните органи посочиха, че от 1 април започват масови проверки.
Разговорът в президентската институция беше продължение на срещите по инициатива на държавния глава във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток. Държавният глава отново призова за мерки за контрол на ръста на цените и за подкрепа на най-уязвимите български граждани.
От НАП и КЗП подчертаха, че непрекъснато следят покачването на цените на горивата. Към момента то не рефлектира върху цените на храни и транспортни услуги.
Представителите на двете институции представиха пред президента резултатите от своите проверки от наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото. От контролните органи следят дали има обективни обстоятелства за ръст на цените.
Общо беше мнението, че е от изключителна важност координацията между институциите и контролните органи за предприемането на конкретни мерки и действия за контрол на цените. Но за по-високи резултати от дейността на НАП и КЗП е необходимо разширяване на техните правомощия.
Още по темата
Още от категорията
България и Украйна обсъдиха съвместни проекти за развитие на енергийния, отбранителния и транспортния сектор в Европа
16:46
Вътрешният министър: Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Пепи Еврото
12:54
Росен Желязков: Целта ни е до 2030 г. да имаме 200 млрд. евро БВП, средната работна заплата да бъде 2500 евро, а минималната - 1000
09:12
