Илияна Йотова ще приеме на "Дондуков" 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров.
В изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство.
ФОКУС припомня, че Йотова връчи папката на Гюров с мандата за съставяне на служебно правителство. Дотук се стигна, след като петима души от "домовата книга" дадоха своето "да" да заемат поста служебен премиер, а вчера Йотова посочи именно Андрей Гюров.
"Очакванията са изключително големи - от Вас очакваме да защитите всеки наш глас. Очакваме изборите да се проведат спрямо законите в България, за да гарантират стабилна и правова. Ще работите с постоянно действащо Народно събрание. Очаквам до една седмица да представите състав на служебно правителство", каза президентът миналата седмица.
Йотова приема Андрей Гюров
© Фокус
Още по темата
/
Денков: Бойко Рашков е единственият вътрешен министър, който успя да намали контролирания и купен вот в рисковите секции
09:22
Мирчев: Змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - Борисов и Пеевски ще хапят много силно
14.02
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
13.02
Още от категорията
/
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са циничен опит трагедията да бъде използвана за предизборна кампания
11:33
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
Имотен експерт: Ако някой реши да купува жилище сега, разликата спрямо миналата година няма да е съществена
15.02
Илиян Василев: Ако новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ се окаже вярна - това означава дълбока имплозия в партията
15.02
Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
15.02
Костадин Ангелов: В политическата формация не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.