Илияна Йотова във връзка с пътуването на премиера Андрей Гюров до Киев.
"Според мен това е недопустимо нарушаване на диалога между институциите и липса на институционално възпитание. Подписването на това споразумение е неадекватно, защото мандатът на един служебен кабинет е с ограничен хоризонт и не може да го изпълни“, каза Йотова
Според нея подписването на международни споразумения трябва да става от редовно правителство след дискусия в парламента, пише bTV.
"До момента той не ме е потърсил, с изключение на едно телефонно обаждане – аз вчера звъннах, но не можахме да осъществим връзка по технологични причини. Сутринта аз го предупредих, че моята реакция ще бъде изключително остра, аз едва днес и то по мое настояване – получих текста на въпросното споразумение“, допълни президентът.
Йотова определи документа като слаб и остарял – не отчита моментните обстоятелства и раздвоя на войната в Украйна, както и интересите на българската отбранителна индустрия.
Президентът каза още, че според текста няма финансови ангажименти. "Според мен това е политически акт – слабо замислен и слабо изпълнен“, допълни тя.
Йотова с остра реакция към Гюров: Подписването на такова споразумение е "неадекватно"
