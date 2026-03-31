Андрей Гюров недопустимо наруши диалога между институциите и показа липса на институционално възпитание. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти.
"Подписването на това споразумение е неадекватно, тъй като служебният кабинет е с много малък хоризонт и не може да го изпълни нито със съдържание, нито да го реализира", подчерта държавният глава. По думите на Йотова подписването на международни документи трябва да става от редовен кабинет и новоизбрано Народно събрание и с много широка дискусия, включително и с българските граждани.
Президентът уточни, че до този момент премиерът не е потърсил контакт с нея, а текстът на споразумението е получила едва днес по настояване на президентската институция. Още вчера позвъних на Андрей Гюров, но не можахме да осъществим връзка по чисто технологични причини, посочи президентът. Тя отбеляза, че в днешен телефонен разговор е предупредила служебния министър-председател, че реакцията й ще бъде изключително остра, защото не смята за редно да се предпоставят толкова важни въпроси.
"Подписаното споразумение е изключително слаб и остарял документ, който не отчита обективните обстоятелства и развоя на войната в Украйна, не съдържа нищо за интересите на българската отбранителна промишленост", заяви държавният глава. Илияна Йотова посочи, че текстът е прекалено общ, не съдържа финансови ангажименти и не обвързва България. "Според мен това е по-скоро политически акт, слабо замислен и слабо изпълнен“, посочи още президентът.
По отношение на мерките, които правителството обяви заради ръста на цените във връзка с кризата в Близкия изток, държавният глава подчерта, че само директните помощи са малка първа стъпка, а останалото е само обещание. "Бързината, с която се подписват от кабинета международни споразумения, е обратно пропорционална на бързината, с която се взимат необходимите мерки. А те не бих казала, че са адекватни, ако въобще някога проработят“, заяви тя.
Президентът припомни, че когато е назначила служебното правителство, е поставила две задачи - провеждането на добре подготвени, прозрачни и честни избори и адекватни икономически и социални мерки за българските граждани.
"Войната в Близкия изток направи така, че има още една голяма отговорност на правителството - сигурността на българските граждани“, заяви още държавният глава.
Йотова с остра реакция към Гюров: Подписването на такова споразумение е "неадекватно"
