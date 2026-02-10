Илияна Йотова посрещна парламентарната група на “Величие" на “Дондуков" 2 за консултации за името на бъдещия служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС.
“Величие" са последната партия от кръга консултации. “За мен и моят екип тези консултации са изключително важни - всички се водим от идеята, че държавата не трябва да спира работа. Жестоки са предизвикателствата през нас. Преди всичко трябва служебният кабинет да реши темата с изборите - вие станахте заложник на предните избори и за първи път в модерната история бяха касирани избори", каза Йотова.
Относно другите проблеми в държавата, тя обърна внимание, че няма обнадеждаващи мерки срещу покачването на цените. “Ще обява решението си за избор на служебен премиер в следващите дни", каза Йотова.
Преди това в президентството пристигнаха парламентарните групи на АПС и МЕЧ. И двете партии заявиха, че според тях подходящ да заеме поста служебен министър - председател е подуправителят на БНБ Андрей Гюров.
Йотова ще обяви името на служебния премиер до дни
