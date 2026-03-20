Илияна Йотова пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС.
Президентът коментира и кризата с покачването на цените на горивата заради напрежението в Близкия Изток.
''Мярката, която предлага премиерът Гюров за компенсация на гражданите в размер на 20 евро, не е коментирана с мен. Аз я приех като първа и много малка стъпка, която се отнася до най-уязвимите хора. Нека видим и дали ще проработи методологията, която предлага Министерски съвет'', каза тя и допълни, че когато е назначавала служебния кабинет, това е било условие, за което тя е настоявала.
''Оттук нататък държа да има цялостен пакет, който да влияе срещу покачването на цените, защото тази конюнктура, която се променя всеки ден - не за добро, предполага и едно повишаване на цените. Тези повишения на горивата ще се влеят и в стойността на продуктите и услугите в България '', каза още президентът и коментира, че е разочарована от вчерашната среща в Брюксел.
''Очаквах от страна на ЕС и ЕП да бъде предложен доста по-конкретен набор от мерки, за съжаление отново нещата са само в бъдеще време. Очевидно се разчита, че страните ще предприемат мерки.“
Тя посочи, че във вторник ще има среща с представители на КЗК, а после и с правителството. По отношение на нарастващото напрежение между парламента и правителството за членството на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп тя заяви:
''Този сложен въпрос трябва да бъде решен от следващия парламент''.
