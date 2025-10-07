Новини
Йотова за бедствието по Черноморието: Не е време за политиканстване
Автор: Десислава Томева 13:02
©
,,Не е време за политиканстване''. 

Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти по отношение на действията на държавата след водното бедствие по Черноморието.

"Всеки може да има своето мнение. Това, което трябва да направим сега е да се обединят всички институции, за да се справим с кризите, които ни заливат, заяви още Йотова. 

Вицепрезидентът коментира, че ситуацията е изключително сериозна.








