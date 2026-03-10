Иранки опитаха да влязат в България с фалшиви френски паспорти
Те са привлечени като обвиняеми и за това,че на 09.03.2026 г. през ГКПП "Капитан Андреево“, обл. Хасково, влезли през границата на страната от Турция в България без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279 ал.1 от Наказателния кодекс.
На 9 март 2026 г., около 2 часа, на ГКПП "Капитан Андреево“ за влизане от Турция в България пристигнал автобус, марка “Мерцедес", с български регистрационен номер. Той се движел по редовната линия от Истанбул до София. В него се намирали и двете ирански гражданки – Т.Д. и П.М. При извършената проверка на документите на пътниците в автобуса, дежурният граничен полицай при ГПУ-Свиленград установил, че всяка една от тях представила преправен френски задгранични паспорт, за да влезе в страната.
Двете ирански гражданки са настанени в Специален дом за временно настаняване на чужденци. По бързите производства се извършват действия по разследването.
