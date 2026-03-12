Искането на ДПС за Съвета за мир бе разпределено и гласувано в отбранителна комисия
©
След като лидерът на "ДПС - Ново начало", Делян Пеевски, внесе проект на решение за задължаване на Министерския съвет да подготви проект за закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Борда за мир, днес беше свикана извънредна външна комисия за разглеждането му. Тя обаче пропадна заради липса на кворум. Последва и втори опит за свикване на заседание за разглеждането на ратификацията - отново неуспешен.
Припомняме, че по-рано днес няколко политически сили обявиха, че ще бойкотират заседанието.
С разпореждане от председателят на Народното събрание Рая Назарян обаче законопроектът на ''ДПС - Ново начало'' от външна комисия бе разпределен към Комисията по конституционни и правни въпрос и към Комисията по отбрана.
Председателят на отбранителната комисия и депутат от ГЕРБ Христо Гаджев свика извънредно заседание на комисията по отбрана, която събра кворум и предложението гласувано и одобрено - предложението беше прието с гласовете на ГЕРБ- СДС, ''ДПС - Ново начало'' и ИТН.
Още по темата
БСП ще саботира ратификацията на споразумението за присъединяване на България в борда на Тръмп
13:46
Пеевски поиска от Желязков информация относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир
26.01
Още от категорията
/
Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета
17:00
Запрянов: Операцията, която провеждат Израел и САЩ в Иран доведе до дестабилизация близо до нашия регион
14:08
"Слагаме край на политическия пазарлък'': ГЕРБ-СДС предлагат нова социална помощ за празниците
12:25
Спорт Тото приключва 2025 г. с отлични финансови резултати, ръст по ключови показатели и над 95 млн. евро наличност
11:09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.