Искат арест за петима от протеста в София
©
Софийска районна прокуратура наблюдава 16 досъдебни производства, а към наказателна отговорност са привлечени 14 лица. Те са обвинени за това, че са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Обвиняемите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР. Деянията на част от обвиняемите се отличават с изключителен цинизъм и дързост - осъществени са на публично място в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност и на пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави.
След запознаване с материалите по досъдебните производства наблюдаващи прокурори внесоха искания за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемите Ж.Ж., К.Й., Л.Т., М.И. и Н.А. Исканията за определяне на най-тежката мярка за неотклонение са на база събраните доказателства - свидетелски показания и видео записи, които са заснели деянията на обвиняемите. При претърсвания у част от обвиняемите са открити и пиротехнически изделия. Всичките обвиняеми, за които е поискана най-тежката мярка за неотклонение, са с предходни криминални регистрации. Ж.Ж. и К.Й. са осъждани, а М.И. и Л.Т. са с висящи досъдебни производства.
След преценка на събраните до момента доказателства по досъдебните производства и като са взети предвид добри характеристични данни, прокурори при Софийска районна прокуратура са наложили на обвиняемите И.С., М.Б. и Д.М. мярка за неотклонение "гаранция в пари“, а на Й.Дж. и Б.Б. - подписка.
Разследванията по досъдебните производства продължават.
Още по темата
/
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза
10:49
Крум Зарков: Ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който "пълни протеста"
09:03
Изтеглят Бюджет 2026
03.12
Бойко Рашков: Шикалкавенето на Борисов ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната
03.12
Още от категорията
/
Европрокуратурата обвини бивш кмет на Варна и областен управител в измама заради рибарско пристанище. Искали да приберат 3,4 млн. евро
01.12
Четвърти обвиняем за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан, прокуратурата иска задържането им под стража
29.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.