Средна европейска класа“, "Зелено движение“ и "Единение“ поискаха оставката на директора на РИОСВ – Бургас Павел Маринов. Трите организации изнесоха данни за нарушения, бездействие и злоупотреби в работата на инспекцията.По думите им откакто Маринов е начело на инспекцията, до трите партии постъпват множество сигнали за нередности, превишаване на правомощия и неглижиране на важни екологични процеси.Според тях липсва контрол, има бездействие по сигнали и прикриване на проблеми. Сред основните сигнали, представени на пресконференцията, са проблеми с качеството на въздуха в Бургас и липса на реални проверки; превишаване на правомощия и самоволно тълкуване на закона; неглижиране на ключови процеси в работата на инспекцията и неизпълнение на заповеди и указания от МОСВ.Един от най-фрапиращите примери, посочен от трите формации, е изсичането и изкореняването на над 30 декара 50-годишна дъбова гора, попадаща в границите на две защитени зони от мрежата "Натура 2000“.Въпреки че върху терена се планира изграждане на курортен комплекс, директорът на РИОСВ – Бургас издава решение БС-113-ЕО/2025, с което постановява, че не е необходима екологична оценка. Аргументът – теренът вече бил "антропогенно повлиян“. С решение от 20 октомври 2025 г. министърът на околната среда и водите отменя това решение, като нарежда извършването на задължителна екологична оценка.Друг тревожен случай е положителното становище на Павел Маринов по доклада за оценка на въздействието върху защитените зони във връзка с изменения в Общия устройствен план на Бургас (писмо от 18.08.2025 г., изх. № ПД-502(21)). Измененията включват терени за застрояване в зони А и Б по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, сред които Рибарското селище, Лесопарк "Росенец“ и землището на кв. "Сарафово“. Въпреки че законът изисква становище от министъра на регионалното развитие, такова не е дочакано. Директорът на РИОСВ самоволно определя, че включването на тези терени било "пропуск без съществено значение“.През 2025 г. е проведен конкурс за туристическа услуга "Разходка с лодка по р. Ропотамо“. Според условията лодките трябва да са с електрически двигатели, но въпреки това Павел Маринов сключва договор с фирма, която използва лодки с вътрешно горене – нещо категорично забранено в резерват "Ропотамо“. В Министерството на околната среда и водите постъпват сигнали и за влизане на строителна техника и подравняване на терени в резервата.Въпреки указанията на министерството, проверки от РИОСВ – Бургас не са извършени, което според организациите е поредно доказателство за умишлено бездействие.От МОСВ вече са отменени редица решения на директора, свързани с поставяне на кътове за отдих, каравани и постройки в защитени територии около с. Резово (местност Селистар) и с. Бръшлян. Въпреки това никакви последващи действия не са предприети.Бургазлии продължават да подават сигнали за тежки миризми и замърсен въздух, но според РИОСВ "всичко е в норма“. Организациите определиха това като цинично отношение към гражданите и пълно бездействие от страна на институцията.На база на всички тези случаи и данни за нарушения, "Средна европейска класа“, "Зелено движение“ и "Единение“ дават срок от една седмица на Павел Маринов да подаде оставка.Ако това не се случи, те настояват министърът на околната среда и водите незабавно да я поиска. В противен случай организациите ще пристъпят към протестни действия."Не може институция, призвана да защитава природата, да се превръща в чадър за беззаконие. Бургас има нужда от РИОСВ, която да работи за хората и за околната среда, а не срещу тях“, заявиха от трите организации.