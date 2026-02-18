Сподели close
Президентът прие състава на служебния кабинет за по-малко от минута, без никакъв коментар и възражения. Това заяви депутатът от "ДПС-Ново начало" Искра Михайлова.

"Това ни дава основание да заявим много ясно, че имаме пред себе си служебен кабинет, който можем да наречем "кабинет на президента Йотова, "Сорос" и "Петрохан", коментира още тя.

"Виждаме в този кабинет хора, които са пряко свързани с тази афера (бел. ред. "Петрохан"). Второ, видяхме това, което предупреждавахме и вас, че този кабинет ще е тясно свързан с една политическа сила. Подчертаваме отново, че цялата отговорност за работата на кабинета е на президента Йотова, защото тя го одобри и на премиера Гюров. ДПС ще използва всички средства на парламентарната демокрация, за да контролира работата на служебния кабинет", допълни Искра