Искра Михайлова обясни защо трима депутати от ''ДПС - Ново Начало" гласуваха "за'' промените в ИК
© ФОКУС
"Позицията ни беше изразена по време на всички дебати, няма нужда да я повтаряме. Това е техническа грешка, която няма никакво отношение към позицията на "ДПС-Ново начало", посочи тя и уточни, че се касае за Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова.
Депутатът Хамид Хамид допълни, че двама от народните представители въобще не са успели да гласуват по никакъв начин, защото пултовете са били блокирали.
"Най-вероятно грешката се дължи на изключително емоционалното ми изказване при прегласуването, което беше обърнато към БСП и най-вероятно това е породило някакво притеснение в колегите, но тяхната воля ще бъде материализирана в писмени заявления до председателя на Народното събрание", допълни още той.
Още по темата
/
Росен Желязков: Голяма част от сменените областни управители бяха договаряни още по време на сглобката
13:59
Проф. Панайотов: МВР министърът няма пряка възможност да се намесва в разследването "Петрохан"
24.02
Слави Трифонов за ПП-ДБ: Никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план
24.02
Божидар Божанов: Мнозинството, което беше свалено, продължава да тича като кокошка с отсечена глава
24.02
Още от категорията
/
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
14:00
Колячев за завишените сметки за ток: Когато имаме твърдение, че няма повишено потребление, а накрая излиза висока сметка, може да се касае и за грешно отчитане
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.