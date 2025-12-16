Истинска сензация за риболовците и природозащитниците – гигантска есетра с дължина 240 сантиметра и тегло около 150 килограма е уловена край Бяла, съобщиха от Фондация "За нашето море“. Впечатляващият екземпляр обаче не е станал трофей, а е върнат обратно във водата, тъй като есетрата е защитен вид.Според рибарите животното е на около 20 години – възраст, която допълнително подчертава колко рядка и ценна е подобна среща.Есетрата е регистрирана като част от природозащитната инициатива "Спасител на есетрите“ и е записана под номер 192 – своеобразно "ЕГН“ в регистъра на уловените и върнати обратно екземпляри. След кратко заснемане и проверка рибата е пусната обратно, а свидетелите разказват, че тя се е отдалечила спокойно, готова да продължи живота си в естествената си среда, информира Нова тв.Освен внушителна, есетрата се оказва и изключително красива – рядък представител на вид, който днес се среща все по-трудно. Именно затова подобни случаи дават надежда, че усилията за опазване на есетрите дават резултат.