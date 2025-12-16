Истинска сензация за рибарите: Уловиха 240-сантиметрова есетра край Бяла
© Нова тв
Според рибарите животното е на около 20 години – възраст, която допълнително подчертава колко рядка и ценна е подобна среща.
Есетрата е регистрирана като част от природозащитната инициатива "Спасител на есетрите“ и е записана под номер 192 – своеобразно "ЕГН“ в регистъра на уловените и върнати обратно екземпляри. След кратко заснемане и проверка рибата е пусната обратно, а свидетелите разказват, че тя се е отдалечила спокойно, готова да продължи живота си в естествената си среда, информира Нова тв.
Освен внушителна, есетрата се оказва и изключително красива – рядък представител на вид, който днес се среща все по-трудно. Именно затова подобни случаи дават надежда, че усилията за опазване на есетрите дават резултат.
Още от категорията
/
Все повече българи си поставят граници в употребата на мобилни устройства, показва ново проучване
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.