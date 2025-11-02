Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
Преди време мъжът е запалил къщата на Стела, докато децата им спят вътре, а след това и колата й. Бил е бивш боксьор и се е занимавал с точене на карти, криминално проявен.
Жената много пъти е подавала сигнали срещу него. Били са разделени от дълго време.
"Фокус" припомня, че в петък вечер жена на 45 години бе убита в центъра на София. Сигналът е получен около 22:59, а линейката е пристигнала за 8 минути. Медиците обаче само са констатирали смъртта на жертвата.
Информацията е неофициално потвърдена.
