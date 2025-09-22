Новини
Историк: Не смятам, че средностатистическият гражданин трябва да има по-високо познание от това на завършващ гимназията ученик
Автор: Ася Александрова 19:03
© БНТ
Надявам се книгата "Българите между две катастрофи (1396 – 1944 г.)“ да е полезна, интересна и да предизвика размисъл у хората. Смятам, че на нашия книжен пазар имаше място за такава книга, която да е написана на достъпен език за всеки средностатистически читател, който иска да протече. Това каза историкът Александър Стоянов в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“. 

В книгата са представени основните факти от българската история от падането под османска до падането под съветска власт на ясен и достъпен език. "Идеята е да донесе светлината на академичните изследвания до обществото, но не на академичен, висок стил, изпълнен с анализ и коментар на извори“, поясни авторът.

Книгата е резултат от неговата четиригодишна работа като преподавател в училище. "За основа използвам разработени теми, които съм изпращал на ученици, за да мога да им обясня някои процеси от нашата история. Смятам, че това, което учениците трябва да знаят в 10. клас за българска история, когато тя се учи най-подробно, е това, което по принцип българските граждани трябва да знаят за историята на нашия народ. Не смятам, че средностатистическият гражданин трябва да има по-високо познание, отколкото един завършващ гимназията ученик, но смятам, че този санитарен минимум от знания, който трябва да усвоим като българи в училищата, е нещо, което трябва да си припомняме и към което да се връщаме вече в живота си на възрастни“, заяви Стоянов.

Книгата е написана на базата на информация, предназначена най-вече за ученици и студенти от бакалавърска степен. "Но същевременно отразява и това, което според мен като национална идентичност трябва да покриваме като познания за миналото на нашия народ“, добави историкът.








