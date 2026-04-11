Историята на Яна е класически пример за пътя на една успяла българка, превърнала смелостта си в мащабен бизнес. Всичко започва от град Пещера, когато Яна е едва на 18 години. С един единствен куфар, еднопосочен билет и голяма доза решителност, тя напуска България, за да търси късмета си във Франция. Пътят ѝ не е директен – преминава и през Испания, трупайки опит и опознавайки живота в чужбина, съобщава Plovdiv24.bg.

След години далеч от родината, носталгията я отвежда обратно в България. Яна прави опит да се установи и реализира тук, но бързо установява, че средата и условията не съвпадат с нейните виждания и мащаби. Чувството, че "не намира своето място", я провокира да вземе второто голямо решение в живота си – да замине отново. Вторият път Франция не е просто дестинация, а съзнателен избор за дом. С много труд и предприемачески дух тя успява да се наложи в една от най-конкурентните зони в света – Френската Ривиера. Днес Яна има 7 заведения на Лазурния бряг и две лаборатории за натурален сладолед.

"През 1998 година дойдох тук в Ница за първи път. Тогава статутът ми беше на студентка. Тръгнах с два куфара и една вилица, една лъжица, една тенджера. И с автобуса три дни пътувахме", споделя Яна пред NOVA.