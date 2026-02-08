Драмата с "Петрохан“ продължава да взима жертви. Днес сутринта в гората над Враца случайно беше намерен кемпер с поне един труп в него.Преди малко в района пристигнаха столични криминалисти, които отвориха кемпера. Оказва се, че прогнозата за това чий е трупът се е оказала вярна.Зад волана е намерен мъртъв Ивайло Калушев, а в задната част са били телата на 23-годишния му близък приятел Николай Златков, както и на 15-годишния Александър Макулев.И тримата бяха в неизвестност от 29 януари. На този етап не е ясно дали става въпрос за убийство или самоубийство, съобщиха от "Булнюз".