Ивайло Мирчев: Искаме оставката на Манол Генов

© Съболезнования за семействата на загиналите при наводнението в курортен комплекс “Елените" и искане за оставка на екоминистъра Манол Генов. Това заяви съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев при участието си в “Лице в лице" по bTV.



“Време е министърът на околната среда и водите Манол Генов да подаде оставка заради безумното си обяснение след трагедията в комплекс “Елените" и твърдението му, че там нямало река. Учени от БАН с дрон вече разкриха цялата истина за случилото се. Ако не бяха те, щяхме да вярваме на нелепите приказки на министъра, че там нямало река. Всъщност, не просто има река - там има една огромна трагедия, каквато заплашва по-голяма част от курортите по Южното Черноморие. На това трябва да се сложи край и предстоят наши последващи действия", категоричен бе Мирчев.



Политическият лидер коментира и статията в Wall Street Journal, разкрила тайна среща между председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и Доналд Тръмп - младши. По-рано днес в интервю за Николай Бареков Борисов потвърди, че такава среща наистина се е случила.



“Изглежда Бойко Борисов е седнал като същински Бай Ганьо на масата, отворил е дисагите и картата и тръгнал да обяснява: “Ей тука ще ви харижем рафинерията, ей тука ще ви харижем Турски поток!" Обикновено след такива срещи Борисов обича да се хвали - помните приказките за камината в Белия дом, за трите папи, дето го били галили по главата. Този път обаче Борисов не се е похвалил, защото целта на тази среща е била сваляне на санкциите “Магнитски" от Делян Пеевски", заяви Мирчев.



Народният представител е убеден, че Бойко Борисов всячески опитва да свали американските санкции срещу политическия си съюзник Пеевски, но засега изглежда опитите му се провалят. Мирчев напомни, че в скорошната визита на премиера Росен Желязков в САЩ без никакво логично обяснение се е включил и депутатът от ДПС - Ново начало Станислав Анастасов.



“Анастасов е бил в САЩ досущ като стар ДС офицер по времето на комунизма - няма никаква работа там, но е трябвало да следи дали премиерът работи усърдно за свалянето на санкциите “Магнитски" срещу Делян Пеевски. Същият Анастасов присъства и на заседанията на Изпълнителната комисия на ГЕРБ като представител на Пеевски", каза още Мирчев.



Лидерът на “Да, България" бе категоричен, че партията му ще продължи да се противопоставя на узурпирането на всички институции, регулатори и служби от нелегитимния център на власт на Делян Пеевски. Според него настоящите министри дължат отговори защо им звъни шефът на “Ново начало" и какво иска от тях.



“Допреди пет години Бойко Борисов се срамуваше от Делян Пеевски и уволняваше министрите си само заради подозрения, че са близки до Пеевски. Пет години по-късно Борисов и Пеевски управляват заедно държавата, а лидерът на “Ново начало" е опасност за демокрацията и институционалните устои в България. След като приключи с Борисов и ГЕРБ, Пеевски просто ще поиска да стане премиер на страната, ако не успеем да изградим силна обществена бариера, която да го възпре", предупреди Мирчев.



Депутатът коментира и кризата в съдебната власт след определението на Върховния касационен съд, според което в момента в България няма нито главен прокурор, нито изпълняващ функцията на такъв. Той сравни доскорошния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов с руския сериен убиец Андрей Чикатило предвид продължаващия отказ на Сарафов да се оттегли от поста.



“Шестте месеца на изпълняващ функциите минаха и Сарафов не трябва да е главен прокурор. Точка. Няма друг разговор. Вместо това днес премиерът и министърът на правосъдието дружно го легитимираха, като му организираха форум на главните прокурори от балкански държави и застанаха от двете му страни. Напомням, че именно Желязков и Георгиев все още като депутати гласуваха Сарафов да е и.ф. главен прокурор само шест месеца. Днес премиерът и правосъдният му министър са се превърнали в плюшени зайчета - досущ като тези, които доскорошният председател на ВАС подарява на новоназначени съдии", заключи Мирчев.