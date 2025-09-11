Ивайло Мирчев: МВР се унижава

© Булфото (Архив) Вчера МВР отново излъга. На пресконференция бяха представени гледните им точки по някой, който не съответства по никакъв начин на фактическата обстановка. Това каза в кулоарите на парламента депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.



"Стигна се до там МВР да се унижава, да слага знак от по 30 км/ч, след като се е случил този инцидент. Проблемът не е само в тези 30 км, а по-скоро, че това в МВР стана практика. Обществото загуби доверие в институцията заради министъра и заместниците му, които се появяват с все по-нелепи версии", каза още Мирчев.



Според него МВР се е превърнало във фасада. "Трябва моментална оставка на министъра", категоричен бе той.