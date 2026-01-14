Ивайло Мирчев: Протестите ще продължат, това е правилният подход
© Булфото
И допълни: "Протестите ще продължават дотогава, докогато могат да влияят на управляващите и това е очевидно правилният подход, защото с 36 депутати в Народното събрание това не може да стане. Хората на протеста са истинската сила и ние разчитаме на тях".
Мирчев коментира, че работа на "Да, България" е да даде адекватни предложения.
"Важен е юмрука на протеста. Доколкото виждам по-голямата част от парламента подкрепя нашия протест, което е абсолютно нормално и резонно. Логично е всички да го подкрепят, логично е Пеевски и Борисов да не искат изборни измами или поне те така декларират. Ако е така наистина нека да подкрепят 100% машинно гласуване, защото те са го въвеждали, а не ние".
