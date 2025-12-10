Ивайло Мирчев във Facebook по повод започналия вече протест срещу правителството в "Триъгълника на властта".
Ето и останалата част от публикацията на Мирчев:
Целият ден има ясни индикации за умишлени смущения в мобилния сигнал, но по това не се предприема нищо. И към този момент има проблеми с него.
Целта на цялото това усилие е протестиращите да не могат да качват в социалните мрежи видеа и снимки в реално време. На предните два протеста успяха и го направиха. Този път от сутринта следим параметрите на мрежата и индикациите са ясни - смущенията са умишлени.
"Фокус" припомня, че по-рано Комисията за регулиране на съобщенията излезе със становище, с което отрече твърденията относно изкуственото заглушаване на сигнала пред Ларгото.
Ивайло Мирчев: РЗИ бяха изпратени умишлено, за да отстранят допълнителна мобилна клетка на протеста
© Булфото
Още по темата
/
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да спра да идвам, докато нещата не се променят!
20:55
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а много комсомолци безплатно придобиха активи по време на приватизацията
10:00
Още от категорията
/
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва
15:28
Тайна на заплатата пада
12:14
Юлиан Войнов: За момента това е единственият път, по който Европа може да реагира на тези геополитически сътресения
09.12
Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй"е двигател на националната енергийна сигурност
09.12
Повишават процентите, които получават от обезщетението майките, ако се върнат на работа по-рано
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.