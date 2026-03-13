Ивайло Мирчев във Facebook.
Ето и цялата публикация без редакторска намеса:
А България губи €437 млн. Причината - част от депутатите не идват на заседанията на комисията. Единствените в пълен състав сме ние от ПП–ДБ.
Днес липсващите депутати от ГЕРБ бяха достатъчни, за да се гарантира кворумът, да се проведе заседанието и да се приеме законът. Но липсват депутати и от други партии.
Саботажът е видим - този, който управлява парламента, не иска страната да получи тези пари. "Граждани за европейско развитие“ от ГЕРБ участват в този саботаж. Ясно е всичко - КОЙ дава нареждането, кой се съобразява с него, както са ясни и пионките изпълнители.
Припомняме, че по-рано днес депутатите приеха мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари на първо четене.
Ивайло Мирчев: Саботажът е видим
