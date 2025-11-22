Благомир Коцев от кметския пост във Варна, преди решението на съда по мярката за неотклонение в четвъртък, който най-вероятно ще го пусне в домашен арест. Това заяви на пресконференция в Бургас съпредседателят на “Да, България" Ивайло Мирчев и отново призова варненци на протест утре пред залата, където ще се събере ОИК.
За него няма никакво съмнение, че зад това действие стои дуетът Борисов-Пеевски и целта е да се отиде на кметски избори във Варна. “Но ние ще им дадем отпор, ако наистина успеят - въпреки че се надявам гражданите да успеят да противодействат във Варна - ще се явим в предизборна кампания и ще ми дадем много тежък отговор. Ако някой си мисли, че така ще ни пречупи - много е сгрешил, обединява ни, сплотява ни. Голямото желание на Борисов и Пеевски да разделят ПП и ДБ няма да се случи, ние ще се явим още по-обединени", каза партийният лидер.
Той изрази надежда и повече гневни хора да се противопоставят на приемането на проекта за държавен бюджет, защото вървим към мека диктатура. И се обърна към журналистите, че това означава и нулева свобода за медиите, като положението стане още по-зле от сегашното. "Защото начело на тази мека диктатура е Делян Пеевски, носорогът на стероиди, който действа като фадрома - няма заден, няма спирачка, звъни директно по телефона и дава указания по коя медия какво и по какъв начин да се излъчи", каза Ивайло Мирчев. Той не вижда все още и бизнесът, който ще пострада най-пряко от този бюджет, да е достатъчно ядосан, защото “носорогът звъни и притиска бизнесмени, или ги притискат институциите".
“Следващата стъпка е вдигане на ДДС и въвеждане на прогресивен данък, а това вече наистина ще счупи страната. В Румъния така се увлякоха в разходите, че са на път към фалит. Но го направиха за 10 години, ние се опитваме за 3-4. Накрая ще дойде МВФ и ще каже - много сте сгрешили, трябват тежки реформи - знаем го от времето на Виденов", предупреди Мирчев.
Той нарече безпрецедентно кратък 3-дневния срок между първо и второ четене на проекта за бюджет и декларира, че ДБ отново ще предложи своите десни мерки, въпреки че нито една от тях не е възприета досега от управляващите.
По-рано през деня Ивайло Мирчев участва в преучредяването на местната организация на “Да, България" в Несебър, в която се включват активни млади хора. Разширяването на мрежата от местни организации е част от стратегията на партията за подготовка за местните избори и силно участие в местната власт.
Ивайло Мирчев: Това вече наистина ще счупи страната
© Bulfoto
Още по темата
/
Мика Зайкова: Бюджет 2026 отразява години на избори и липса на реформи, промени между четенията ще бъдат трудни
12:31
Президентът на КТ "Подкрепа": Бонусите се равняват на едва 200–300 лева месечно за повечето служители
11:41
Д-р Спиридонова: Ако един лекар в момента взима 2200 лв. основна заплата, как бихме могли да дадем 1550 евро основна заплата за медицински сестри
21.11
Драгомир Стойнев: Няма друга нормална държава, особено в ЕС, която да продължава да е с плосък данък
21.11
Още от категорията
/
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
21.11
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последните 10 години – вижте заплатите
21.11
Назарян: Очаквам решенията на държавите членки на ПАЧИС да подпомогнат развитието на страните от Черноморския регион
21.11
България отива на съд!
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.