Ивайло Мирчев преди Съвета по сигурността към Министерски съвет.
По думите му основните рискове пред България са в две посоки. "Първата е потенциална мигрантска вълна, а втората е свързана с енергийните доставки на петрол и втечнен газ. До момента няма регистрация на мигранти, но България трябва да бъде подготвена и да участва активно във формирането на обща европейска политика. Единственото, което ме тревожи, са български партии, които използват фалшиви новини, за да стряскат хората", допълни той.
Съпредседателят на "Да, България" каза още, че очаква службите и министрите да запознаят участниците в Съвета по сигурността към МС с реалната ситуация на терен и всички актуални детайли.
“Към момента знам от МВР, че са взети превантивни мерки за защита на българската граница от потенциална мигрантска вълна", заключи Ивайло Мирчев.
Ивайло Мирчев: Тревожи ме, че български партии стряскат хората чрез фалшиви новини
Още по темата
/
Актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
16:51
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
14:36
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
04.03
Още от категорията
/
Запрянов: Решението за разполагане на американските самолети беше взето по време на кабинета ''Желязков''
16:13
Калин Стоянов: Петър Тодоров така и не се разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш Пловдивско районно управление
16:12
Министърът на енергетиката: Очакваме шести блок на АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до 14 дни
16:11
Георги Георгиев: България ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.