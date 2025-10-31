Ивайло Мирчев на трибуна в Народното събрание, след като по-рано днес ГЕРБ предложиха да се ограничи износът на дизел и авиационно гориво от страната.
"След като е станало ясно, че има износ на горива от България и цяла седмица ни уверяваха, че всичко е наред, изведнъж обявяват извънредна точка", каза Мирчев.
Той обясни, че преди 9 дни са поискали изслушване в Народното събрание на ресорните министрите за ситуацията с горивата.
"Нищо от това не се случи, бе ни отказано, а управляващите уверяваха, че всичко е наред и има запаси за 90 дни. Всички знаем, че това са глупости, защото част от търговците на горива не участват в попълването на запасите", заяви Мирчев.
"Днес виждаме пожарни действия, а ние очакваме ясен план. Ще подкрепим забраната, но трябва да бъде поета отговорност за този хаос", допълни той.
Ивайло Мирчев: В последната седмица има рязък ръст на износа на горива в посока Сърбия
© Булфото
