Ивайло Мирчев минути след като президентът Румен Радев обяви, че подава оставка.
"Стотици хиляди българи излязоха по площадите, за да заявят волята си за скъсване със завладяната държава и с модела "Пеевски–Борисов“, за честни избори и за силна България в силна Европа. Ние сме там — на този терен — от самото начало и не сме мърдали от него, дори когато сме плащали цена.
Днес за нас задачата е ясна: освобождаване на институциите и твърдо позициониране в сърцевината на ЕС — със силно участие на България в ЕС и НАТО", написа Мирчев.
Вижте целия пост без редакторска намеса:
"Европа — по-бърза и конкурентна, по-малко бюрократична, с усилени отбранителни възможности и сигурни енергийни ресурси. Европа, която не чака, а действа — с единен и силен отговор срещу прекрояването на граници и налагането на решения от позиция на силата. Ние защитаваме европейски политики в областта на сигурността и отбраната, които гарантират суверенитета на ЕС и на неговите членове".
"От нас може да се очаква това. Ние сме предвидими: без отклонения, без компромиси с националния интерес и геополитическите позиции, с антикорупционна и икономическа програма като гръбнак на европейското бъдеще на страната. Който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези репери — и да се позиционира спрямо тях. Това се отнася и за заявката на Радев и неговия политически проект. Нашата коалиция не предлага нито лесни, нито популистки решения, нито бяга от отговорност, използвайки идеята за прякото допитване до хората. Реформите изискват политическа воля и поемане на отговорност"
"Който иска гаранции за управление, което освобождава страната от модела "Пеевски–Борисов“, прави България силна и конкурентна, с балансиран бюджет и държавни разходи до 40% от БВП, без вдигане на данъци — нека ни подкрепи на изборите и да гарантира нашето достойно място в Европа.
Силата на нашия дневен ред зависи от всеки един глас. Ние гарантираме: Силна България в силна Европа!"
Ивайло Мирчев каза дали "Да, България" ще преговаря с Румен Радев
