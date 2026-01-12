Ивайло Мирчев.
По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи изявление в социалните мрежи.
Мирчев увери, че протестите не са били платени.
"Отвратени са истински от вас. Свалиха ви, защото това правителство, с което Борисов се гордее и нарича "най-доброто", беше абсолютно подчинено на Пеевски", написа Мирчев и допълни:
"Днес се опитва да съчини някакъв фалшив разказ за случилото се, както прави винаги. Това пренебрежение към интелекта на хората му изяде главата- убеждението, че всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина. Не могат. Само пред актива може да ги каканиже тези лакардии".
Съпредседателят на "Да, България" посочи, че "Борисов има няколко важни неща, които трябва да свърши".
"Да му ги напомня: подписи от парламентарната група на ГЕРБ за оставката на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО- неговата и на Пеевски. За тях смелост няма", заключи той.
Българският посланик в Скопие след нападението: Притеснявам се за членовете на българската общност, които нямат защитата, с която се ползваме ние от посолството
11.01
Актуални теми
_Крис_
преди 18 мин.
Най-обикновен случай на живот в паралелна реалност. Често срещано явление в тази "коалиция". Много тежко понасят ударите на реалността и като че ли вместо да си вземат поука, те все повече се вкопчват в страната на чудеста и отказват да повярват, че нещата не стоят така както на тях им се иска.
Голям Ботев
преди 56 мин.
Този има много противна физиономия и излъчване, като на “уонаби” мутра. Който го е назначил за лидер на партия, трябва да е без всякакъв акъл. ПП трябва да се дистанцират от ДБ само заради този индивид.
aahasfer
преди 1 ч. и 2 мин.
гологъзото червено копИле от Росенец си мисли,че от него нещо зависи!Долна червена отрепка,на изборите си приготви вазелин - МНОГО ЩЕ БОЛИ!
Квото Такоа
преди 1 ч. и 22 мин.
Тоя продължава да си мисли, че хората са свалили правителството защото искат ПП да управлява....и много се лъже ама въпреки това не спира да говори глупости.
