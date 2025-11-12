Ивайло Мирчев по отношение на изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по-рано през деня, който заяви, че са изпратили "поверително писмо" към САЩ по темата за сакциите срещу "Лукой", предаде репортер на "Фокус".
Мирчев изяви притеснение, че правителството не дава ясното как ще се справи България със санкциите, които влизат в сила на 21-ви ноември.
"Най-тревожното е, че не се знае какво ще стане с цените на горивата у нас след 21 ноември, нито пък какво ще стане със самата логистика на горивата", каза той.
Мирчев допълни, че е нямало отговор и на всички техни призиви от вчера.
"Кога всички резервите, които са под формата на горва в чужбина, ще бъдат върнати в България?".
Съпредседателят на "Да, България" коментира и темата с особения управител на "Лукойл". "Фокус" припомня, че по-рано Борисов обяви, че вече е избран такъв, а Драгомир Стойнев от БСП обяви, че още се избира между няколко човека.
"Особеният управител трябваше да бъде вкаран в "Лукойл“ на 24 октомври, тоест преди повече от две седмици, а не сега. Така и не получихме отговор защо това не се случи. Трябва да бъде избран човек от западноевропейска компания, човек и екип, които имат опит с управление на рафинерии, а не хора зависими от кръга на Делян Пеевски", каза той.
От своя страна съпредседателят на ПП-ДБ Николай Денков заяви, че темата за рафинерията е изключително сериозна и трябва да бъде обсъдена на Консултативния съвет по национална сигурност при президента или в Съвета по сигурността при министър-председателя.
"ПП–ДБ очакват отговор от управляващите какви конкретни стъпки ще предприемат относно смяната на собствеността на "Лукойл", каза той.
Денков определи поведението на властта като "пълна демагогия и лицемерие“.
