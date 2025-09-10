Новини
Ивайло Мирчев за побоя над шефа на ОДМВР - Русе: Имаме доказателства и са направени проби на младежите, че не са пили 
Автор: ИА Фокус 08:39Коментари (0)94
©
Политизира се целият случай от министър Даниел Митов. Това коментира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по bTV за побоя над шефа на ОД на МВР-Русе Николай Кожухаров

"Бойко Борисов го определи като битов инцидент. Това наистина можеше да приключи като един битов инцидент, нямаше  нужда министърът да излиза. Вместо това министърът отиде с главния секретар в Русе и започва да говори как институциите били ерозирали и как е посегателство върху държавата.

Имаме доказателства и са направени проби на младежите, че не са пили и не са употребили наркотици, но не е ясно дали на Кожухаров и неговият придружител някой им е правил тестове. Всичките слухове не бяха опровергани.

Може да се окаже, че записите от "Българските елфи" ще са единствените. Не може да съдим обществото, че не вярва на полицията".



Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
