|Ивайло Петров, прокурор: Съдът докладва справка, че Пепи Еврото не е издирен, не мога да ви кажа къде е
Бившият следовател е подсъдим за документна измама в големи размери, която е особено тежък случай и се наказва с от 10 до 20 години затвор. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови.
Той е обвинен и за това, че с подправени документи преди 5 години е получил от специализираната прокуратура имущество за над 1,3 млн. лв., собственост на Илия Златанов. Това имущество е било иззето преди това по досъдебно производство на прокуратурата.
"Съдът докладва справка, че не е издирен. Не мога да ви кажа къде е", заяви наблюдаващият прокурор Ивайло Петров.
Днес в съда трябваше да се яви и бившата съпруга на Петьо Петров - Любена Петрова, но тя уведомила, че е болна и няма да присъства. Тя също беше обвинена по делото, но впоследствие тези обвинения бяха свалени и сега тя е само свидетел.
През юни Илия Златанов продиктува на съда адрес на Петров в Солун, където по негови данни живее. Въпреки това от тогава до сега информация от МВР за издирването му няма.
