Ивайло Вълчев, ИТН: Предстоящото обсъждане на бюджета ще бъде истинският тест за политическа отговорност
По думите на Вълчев, след последните политически промени в Народното събрание основната задача на управляващите е да намерят баланса между стабилността и политическата почтеност.
"Кабинетът няма мнозинство. За да остане да функционира, има нужда от подкрепа в залата. Надявам се, че сега ще се предлагат решения, които ще привлекат подкрепа и от опозиционни партии", каза той пред БНТ.
Той посочи, че бюджетът ще бъде първият ясен индикатор дали в парламента все още има воля за стабилност.
"Ще се види още при бюджета. Ще се види и когато стане дума за енергийната ни сигурност. Тогава се разбира кой мисли държавнически, и кой – партийно", подчерта евродепутатът.
Вълчев направи и уточнение по повод дискусиите за дерогацията на България за руски петрол: "Правителството не е питало дали може да помоли за дерогация, а каква е процедурата, по която тя може да бъде поискана. Това е важна разлика."
Той изрази критика към европейската политика, която според него често поставя идеологията над икономическата логика.
"Европа допусна грешка, защото не беше достатъчно гъвкава. В момента всяка държава се опитва индивидуално да спасява икономиката си, вместо да има общо решение. Това е резултат от идеологически, а не от икономически подход", каза Ивайло Вълчев
След т. нар. преформатиране на управлението, според него, ИТН е показала, че няма да бъде зависима от външен натиск: "Очакваше се именно ние да бъдем слабото звено, което ще подаде в посока на новите сили, но се случи точно обратното."
Той добави, че партията се придържа към подписания договор за съвместно управление, и че всички решения трябва да се обясняват ясно на обществото:
"Имаме нужда от повече обяснение. Не е добре да оставяме други да разказват вместо нас какво се случва. В политиката не е достатъчно едно решение да е разумно – трябва и да го защитиш", заяви евродепутатът.
По повод спекулациите за нов политически проект около президента Румен Радев, Вълчев припомни, че ИТН първи са поставили темата за президентска република, но не в персонален, а в принципен контекст:
"Когато говорихме за президентска република, идеята беше за принципна промяна на модела, не за подкрепа на конкретен човек. Радвам се, че днес някои наши опоненти започват да мислят в тази посока", обясни той.
Ивайло Вълчев подчерта още, че всички големи политически въпроси – от енергетиката до социалната политика – ще се решават през бюджета: "Бюджетът е лакмусът. Той ще покаже кой работи за стабилността на държавата и кой мисли само за политическа изгода."
