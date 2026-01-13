Иван Анчев: Гренландия е критично важна за сигурността на НАТО
©
Гренландия е критично важна за сигурността на НАТО и заради огромните минерални ресурси, отбеляза той. "Никой не оспорва стратегическото място на Гренландия за възпиране на евентуална ядрена атака срещу САЩ и за контрола върху маршрута на подводниците, и за новооткриващия се Северен път, който ще съкрати много значително пътя на каргото между Китай и Европа, избягвайки рискови места като Червено оре и Суецкия канал. Можеше много спокойно да се каже: за нас това е важно, искаме това, това, това и това. Аз съм убеден, че и датското правителство, и европейските лидери ще се разберат и ще подходят по друг начин. Не се прави така, както президентът Тръмп е решил. Това би било фатално“, подчерта Иван Анчев.
Геополитиката не предполага импулсивни действия. Тя трябва да е обект на сериозни анализи и договорки с партньорите, заяви съпредседателят на Атлантическия съвет.
Позицията на Европа за намеренията на Тръмп трябва да бъде категорична, смята Анчев.
"В президента Тръмп има една импулсивност и ако той разбере, че ще има странични последствия, това може да го спре Подобно действие създава опасен прецедент. Той окуражава други авторитарни режими да посягат към държави и народи, които не са техни – визирам войната в Украйна, визирам апетитите на Китай към Тайван. Всичко това налива вода във воденицата на тези авторитарни режими“, предупреди Иван Анчев.
Още по темата
/
Дания и Гренландия с послание към Тръмп: Границите не трябва да се променят със сила, народите не се купуват
20:02
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
11:52
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
Още от категорията
/
Росен Карадимов: Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки
20:03
Фармацевт: Има повишено търсене на всички продукти, които са свързани с профилактиката и лечението на грипа
20:01
Министърът на външните работи на РСМ: Много от изказванията, които идват от България, не са с добри намерения
12.01
Петър Ганев: Нормално е да има закръгляне на цените. Това улеснява транзакциите на пазара и връщането на ресто
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.