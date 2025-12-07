Иван Демерджиев в "Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.
Според него, институциите трябва да се преучредят, тъй като според него проблемът не е просто Пеевски и Борисов да отстъпят властта, която са узурпирали, а да се промени моделът, по който се управлява държавата.
"Конституционният път е това правителство да подаде оставка, защото напрежението ще расте. Да се разпусне това Народно събрание“, каза Демерджиев.
Демерджиев коментира протестите срещу бюджет 2026 г., като ги нарече много хомогенни. Според него различни части от българското общество са се обединили в желанието си да приключи този модел.
"Президентът не избърза, а посочи на управляващияте единствения възможен ход за изход от тази тежка политическа криза, която създадоха сами“, добави Демерджиев.
Иван Демерджиев: Ако президентът създаде партия ще "измете" статуквото
napalma
преди 50 мин.
Всяко нещо с времето си.Хубавите неща стават бавно.
