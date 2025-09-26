Иван Гешев става адвокат в Перник

© Иван Гешев вече е член на адвокатската колегия в Перник, съобщи първо Методи Лалов в социалните мрежи. Бившият главен прокурор е вписан като адвокат от 23 септември с два адреса – софийски и пернишки.



След отстраняването си от Висшия съдебен съвет (ВСС) Гешев се опита да продължи кариерата си като адвокат, но първоначално му беше отказано. Законът за адвокатурата забранява на магистрат, който е бил уволнен като съдия, прокурор или следовател, да практикува като адвокат за срок от две години. Този срок изтече през юни 2025 г., което му позволи да се впише в колегията.



През 2023 г. Гешев поиска да бъде регистриран като адвокат в Кюстендилската адвокатска колегия, но тогава законовата забрана все още беше в сила.