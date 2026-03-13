Иван Хиновски: "Лукойл Нефтохим" е монопол, а 90% от резервите се съхраняват от същия производител
Иван Хиновски от Българския енергиен и миннен форум посочи, че 20 години България се управлява от "Лукойл Нефтохим“ - защото е монопол. А 90% от резервите се съхраняват от същия производител.
"Още в първия ден на кризата с горивата съм предложил държавата да изсветли структурата на производствените цени на "Лукойл Нефтохим“. От години не знаем колко ни струва производството. Би могло особеният управител да направи структура и да съобщи колко струва съхранението. При определяне на фабрично-заводската цена може да се говори за изкривяване на цените на горивата - това е себестойността на един литър, на която излиза от рафинерията“, обясни Хиновски.
След като Международната агенция по енергетика отпусна 400 млн. барела петрол от резервите си, логично възниква въпросът на каква цена ще се продават. Според експертите тя трябва да остане непроменена по веригата. "Би следвало да се пласират на цените, на които са купени, плюс процент за съхранение, тъй като има разход“, каза Хиновски.
По думите му фабрично-заводските цени могат да се "натиснат“, но рискът от арбитраж от "Лукойл“ е голям.
Според него отпушването на Ормузкия пролив би нормализирало цените на петрола.
Енергийният експерт и бивш зам.-министър на енергетиката Еленко Божков пък смята, че има основания за съмнения за облагодетелстване при производството на горива у нас.
"Ако за производството на всеки вид технология, включително електроенергия, се знае каква е себестойността, ще се знае и на каква база да се направи компенсация. Сигурно е, че ще се реабилитира договорът с "Боташ“. Енергийният министър вече говори за разговори с турския си колега. А много отдавна турската страна е предложила предоговаряне с меморандум, но някой го скри. Кой не разреши на Жечо Станков да не се започне предоговаряне? Трайчо Трайков намекна кой, но трябва да се каже ясно“, отбеляза Божков.
Според Божков трябва да се "натискат“ маржовете - това, което е в обхвата на КЗК, или с таван на цените.
