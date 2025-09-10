ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иван Кристоф-Човекът Паяк: Можем да създадем най-елитния височинно-въздушен спасителен отряд в България
За реализирането на този проект са необходими големи инвестиции, но той може да се осъществи с подкрепата на партньори, вярва Човекът Паяк. "Не очакваме помощ от държавата. В най-добрия случай да не ни пречат много“, допълни той.
По думите му методиката ще бъде новаторска.
"С президента Румен Радев говорихме по темата за нов вид спасяване по въздуха, когато той беше главнокомандващ на Военновъздушните сили. На него му допадна идеята. Можем да дадем решения, които светът не е виждал. Една от идеите е на 16 октомври – в Деня на авиацията, да направим техническа тренировка“, обясни Иван Кристоф.
В утрешния ден ще представи мястото, на което ще бъде изграден "Умният дом на спасителите на бъдещето“.
"Искаме да покажем мястото, където ще изградим мястото за доброволците спасители, новите технологии и цялата концепция. Изискванията за HEMS са много стриктни и скъпи“, допълни Кристоф.
По негова идея в Торонто е създаден доброволен спасителен отряд, съставен от българи, които печелят уважението и признанието на професионалистите. Заради това е обявен за един от героите на Торонто. След събитията на 11 септември 2011 г. той е поканен на международната среща на Асоциация на полицейските началници.
