Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Звездев не само обясни тънкостите на идеалната саламура, но и сподели кое българско ястие мечтае да сервира на президента Румен Радев.
"Свинско с кисело зеле – това бих сготвил на президента. Истинска българска класика“, признава той с усмивка, подчертавайки, че винаги поставя родната кухня на първо място.
Хитрините при домашното зеле не са много, но според Звездев ключът е в точната мярка. Ако солта е прекалено много, ферментацията се забавя; ако е малко – зелето няма да втаса. Идеалната формула, която препоръчва, е 3,5% сол на 10 литра вода.
Зелките трябва да се подредят с цепнатата част нагоре, за да проникне саламурата равномерно. Класическите добавки като дюля за аромат, синапено семе за стабилност и царевичен кочан за по-добра ферментация завършват подготовката.
"Българинът е професор на тема зеле и признава само сорт Кьосе, но лично аз предпочитам Балкан или Сармалин“, допълва Звездев, цитиран от вестник "Труд".
В разгара на зимните приготовления думите му напомнят, че традициите не само се пазят – те се предават с вкус, настроение и щипка национална гордост.
