Машинното гласуване може да има бъдеще, ако се вади бележка от принтер, за да се проверява и тя. Ако няма членове на комисията да провят истинска проверка, ще се случи това което се случи във Върбица, Продавия и тн, където машините се използваше за принтер. Това заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов след консултациите с президента Радев, предаде репортер наРазчитам в новото управление да влязат повече партии от опозицията и нови партии. Сигурен съм, че биха влезли в Народното събрание, ако има честни избори", каза още той."Ако се приемат поправките в изборния кодекс, както ги гласуваха на първо четене - това означава екзекуция на демокрацията. Те искат да назначат администрация, която да наблюдава избирателния процес. Това означава, че Тодор Живково време ще ни се стори демократично.