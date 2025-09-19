Ивелин Михайлов: Бихме подкрепили Румен Радев на сто процента, когато влезе в НС

© Булфото Никоя външнополитическа сила няма да се обвърже с Делян Пеевски. България е осъдена на изолация. Това каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов пред журналисти днес, предаде репортер на "Фокус".



"Интересите на България са при президента. Най-доказаната политическа фигура в момента е Румен Радев. Бихме го подкрепили на сто процента, когато влезе в Народното събрание. Вярваме, че той ще има между 70 и 100 депутати при едни избори, което ще разсече възела в българската политка", заяви Михалов.